2022-08-28 10:00:00 – 2022-08-28 16:30:00 > 10h – Conte « La pirogue enchantée », Salle Molière

Percussions d’Afrique, comptines et chants du monde pour les enfants de 6 mois à 3 ans. > 15h/18h – Les monstres jeux du Théâtre de la Toupine, chemin des Officiers

Sorti d’une fête foraine imaginaire, un savant-fou bricoleur débarque avec une horde de jeux bizarres en matériaux hétéroclites. Une dizaine d’objets ludiques non identifiés s’anime grâce aux manipulations du public. > 15h – Jonglage « Accroche-toi si tu peux », cour du musée de la Dentelle

Un duo d’artistes vous emmène dans un voyage de mouvements jonglés. Ils se soutiennent, s’accompagnent, se perdent, tombent… > 15h30 – Clown moderne Frigo [opus 2], chemin des Officiers

Frigo, personnage corrosif et attachant poursuit un projet absurde : celui de décoller, harnaché à son fidèle acolyte, son frigo, transformé en fusée. Spectacle cartoonesque et improvisation de rue. > 16h30 – Marionnette géante « Chevâl », hémicycle du duc d’Aumale

Chevâl, haut de ses 4 mètres, danse fièrement avec sa complice. Dans leurs démarches souples, ils jouent, s'observent et se défient dans les rues, à travers les foules, à travers les places.

