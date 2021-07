Langon Langon Gironde, Langon L’été des artistes Langon Langon Catégories d’évènement: Gironde

L’été des artistes Langon, 31 juillet 2021, Langon. L’été des artistes 2021-07-31 11:00:00 – 2021-07-31 19:00:00

Langon Gironde Ateliers de découverte : gravure, mosaïque, sculpture, quilling, peinture sur tee shirt, encre de chine

Performances : peinture et danse, graff-peinture, terre crue, stylo bille, aquarelle

Expositions : sculpture

