La Compagnie Mauvais Coton présente « Ombre d’Elles »

Duo féminin de danse sur fil.

C’est l’histoire de deux femmes, libres et indépendantes. Une rencontre sur la route.

Face à face elles s’affrontent, se défient pour le même territoire, posent des frontières, se jouent des règles, repoussent les limites, pour bientôt s’apprivoiser, s’accepter, se tendre la main et finalement prendre du plaisir, ensemble, dans la poésie du jeu et de la légèreté.

Lorsqu’un duel devient duo pour s’accorder dans le vivre ensemble.

Une sorte de western moderne puisant ses racines dans l’actualité.

Samedi 17 juillet

de 18h00 à 18h45

Dimanche 18 juillet

Mairie de Joué lès Tours

