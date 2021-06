L’été des Années Joué – La Compagnie du Coin Joué-lès-Tours, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Joué-lès-Tours.

L’été des Années Joué – La Compagnie du Coin 2021-07-11 11:00:00 – 2021-07-11 12:00:00

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

La Compagnie du Coin présente « La Cérémoniale », un concert-interactions à hauteur d’homme alliant musiques, danses, chants et célébrations imaginaires.

Chic et élégant en toutes circonstances, la Compagnie du Coin vous laissera entrevoir les rites parfois crus et sauvages du pays St-Coinnais. Baignades en eaux absurdes.

Car-wash mental. Euphorie Collective. Tant inspiré des rites carnavalesques haïtiens que des folklores du Dahomey et de Java.

mairie de Joué lès Tours