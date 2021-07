L’été des Années Joué – La Compagnie Adhok Joué-lès-Tours, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Joué-lès-Tours.

L’été des Années Joué – La Compagnie Adhok 2021-07-13 16:00:00 – 2021-07-14 17:00:00

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

La compagnie Adhok présente « Qui vive »

Une fois n’est pas coutume, le duo interprète ce dernier volet consacré à sa propre génération. Il nous plonge dans l’intime d’un couple et d’une famille à travers ces 30 dernières années.

Du départ des enfants du foyer familial, à l’accompagnement des parents dans leur grand âge et à la perspective de départs bien plus définitifs…

L’histoire avance dans le temps au rythme de son déplacement dans l’espace public.

Notre conscience s’aiguise, celle du temps qui passe… alors que tout reste à invente encore.

Mardi 13 juillet

De 16h00 à 17h00

Mercredi 14 juillet

De 17h30 à 18h30

dernière mise à jour : 2021-06-15 par