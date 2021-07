L’été des Années Joué – La Compagnie A Fleur d’Airs Joué-lès-Tours, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Joué-lès-Tours.

L’été des Années Joué – La Compagnie A Fleur d’Airs 2021-07-13 19:00:00 – 2021-07-14 19:30:00

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

La Compagnie A Fleur d’Airs présente « Éphémère(s) »

Duo chorégraphique suspendu (2015)

Éphémère(s) nous emmène à la rencontre de 2 entités, sorte de jumeaux évoluant dans l’apesanteur d’un immense cocon. Très vite, l’espace restreint devient insuffisant et repousser les frontières de ce monde devient une nécessité. Après l’avoir malmené, ces deux êtres devront apprendre à apprivoiser leur nouvel environnement, tenter de s’approprier un habitat réactif et ainsi s’en jouer, s’en servir pour atteindre un fragile équilibre, une certaine sérénité.

Ce duo insolite, délicat et poétique, nous invite à réfléchir sur la précarité de toute chose, en ramenant la vie de l’humain à celle de l’insecte, dans ce qu’elle a de fugace, d’éphémère.

+33 2 47 39 76 02

