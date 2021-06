L’été des Années Joué – Compagnie Spectralex/Diane Bonnot Joué-lès-Tours, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Joué-lès-Tours.

L’été des Années Joué – Compagnie Spectralex/Diane Bonnot 2021-07-13 15:30:00 15:30:00 – 2021-07-14 16:30:00 16:30:00

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

La Compagnie Spectralex présente « Princesse Diane », derrière le château des Bretonnières

C’est l’histoire d’une vraie princesse, abandonnée à la naissance, qui part à la recherche de son identité avec une toute petite flûte, un chien qui se prend pour un ours, un cochon espiègle mais trouillard et un prince transformé pour raisons personnelles. Forêt profonde, brigands hirsutes, océan à traverser, sortilèges, rencontres, obstacles : On sent bien qu’avec Princesse Diane, on ne va pas s’ennuyer… Il pourrait même y avoir de la magie et de l’amour ! Un drôle de périple destiné autant aux enfants qu’aux adultes.

+33 2 47 39 76 02 https://www.jouelestours.fr/

mairie de Joué lès Tours