L’été des Années Joué – Compagnie Samba do Zé Joué-lès-Tours, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Joué-lès-Tours.

L’été des Années Joué – Compagnie Samba do Zé 2021-07-14 11:00:00 – 2021-07-14 12:00:00

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Live et chaleureux, Samba Do Zé est un groupe de samba de Tours composé de quatre membres.

Cette musique brésilienne, aux sonorités ensoleillées, est authentique et ne peut pas laisser indifférent. Les cadences dynamiques des percussions, le cavaquinho et les chants vous donneront envie de danser. Bonnes ondes assurées !

