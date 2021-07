Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours L’été des Années Joué – Compagnie les Urbaindigènes Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours

L'été des Années Joué – Compagnie les Urbaindigènes 2021-07-14 19:30:00 – 2021-07-15 21:00:00

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire La compagnie Les Urbaindigènes présente « Chantier ! La tournée du coq ».

Ce spectacle se veut comme un chantier participatif théâtralisé qui traverse différents grands thèmes tels que la transmission des savoir-faire, notre rapport au travail, au collectif, à toute cette citoyenneté à réinventer. L’objectif de cette création est d’ériger avec le public, dans ce temps court et suspendu du théâtre, une bâtisse en bois d’utilité générale. Une construction, sorte de « Maison du Peuple », qui tentera l’aventure « d’une démocratie par le faire ».

Étant tous fils de charpentiers, l'envie d'un spectacle théâtralisé fédérant comédiens et spectateurs autour d'un ouvrage commun, nous trotte dans la tête depuis déjà plusieurs années… Aujourd'hui nous y sommes.

