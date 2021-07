Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours L’été des Années Joué – Compagnie Annibal et ses éléphants Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

L'été des Années Joué – Compagnie Annibal et ses éléphants
2021-07-15 18:00:00 – 2021-07-16 19:30:00
Joué-lès-Tours

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire La compagnie Annibal et ses éléphants présente « Le grand cirque des sondages ».

Le grand cirque des sondages, nouvelle création de cette compagnie historique des arts de la rue, met en scène les sondages dont nous abreuvent les médias au quotidien.

Le fil de la vie est leur fil conducteur, car il y a autant de sondages et de statistiques qui concernent la reproduction, la naissance, les enfants, l’éducation, l’adolescence, la drogue, la musique, la sexualité, la santé, les accidents, le divorce, le cancer, le cholestérol, le surpoids, le troisième âge, l’âge de la retraite, les rites funéraires…bref cette comédie burlesque vous entraîne dans un tourbillon dans lequel la dérision et l’ironie font bon ménage avec le reflet de notre société.

15/07 de 18h00 à 19h15

