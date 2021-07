Nevers Palais Ducal de Nevers Nevers, Nièvre L’été des 6-12 ans : Sur les pas de l’ammonite Palais Ducal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

L’été des 6-12 ans : Sur les pas de l’ammonite Palais Ducal de Nevers, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Nevers. L’été des 6-12 ans : Sur les pas de l’ammonite

Palais Ducal de Nevers, le mardi 20 juillet à 10:00

J’ai vécu il y a des millions d’années avant de devenir un fossile caché dans la pierre de Nevers. Aujourd’hui, je serai ton guide pour te raconter mon histoire, celle de Nevers, de ses monuments et de ses cours d’eau.

3,5€ – Sur inscription

Bonjour, je suis l’ammonite Erymnoceras Coronatum. Eh oui ! C’est mon nom ! Palais Ducal de Nevers Palais ducal nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Palais Ducal de Nevers Adresse Palais ducal nevers Ville Nevers lieuville Palais Ducal de Nevers Nevers