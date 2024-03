L’été des 6 12 ans raconte-moi la Résistance et Georges Guingouin à Saint-Gilles-Les-Forêts Saint-Gilles-les-Forêts, jeudi 1 août 2024.

A deux pas du Mont-Gargan, un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire replonge les enfants dans l’histoire incroyable de la Résistance locale. Ici, il y a 80 ans, un maquis s’est formé autour de Georges Guingouin qui était ce chef respecté ? Comment recrutait-on des Résistants ? Quelles actions menait-on ? Retour à l’époque de la privation des libertés auprès des hommes et des femmes dont les combats ont abouti à la bataille du Mont-Gargan contre les troupes allemandes, puis à la libération de Limoges!

Réservation obligatoire(places limitées) du lundi au vendredi au 05.55.69.57.60.

Vous pouvez prévoir un pique-nique puis la découverte du Mont-Gargan (à moins de 2km), site naturel remarquable (731 m de hauteur) offrant un panorama sur les paysages alentour et un sentier d’interprétation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 10:00:00

fin : 2024-08-01 12:00:00

Atelier sous la halle-préau voisine

Saint-Gilles-les-Forêts 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mediationpahmb@gmail.com

