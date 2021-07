Langres Office de Tourisme du Pays de Langres Haute-Marne, Langres L’été des 6-12 ans : Jeu de piste les remparts Office de Tourisme du Pays de Langres Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Le Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire et l’Office de Tourisme du Pays de Langres proposent pour l’été un programme d’animations destinées aux enfants de 6 à 12 ans. Cette année, 4 jeux de pistes sont organisés en juillet et en août. Ateliers limités à 12 enfants Réservation obligatoire au service Patrimoine Pays d’art et d’histoire : 03 25 86 86 20 ou [patrimoine@langres.fr](mailto:patrimoine@langres.fr) Tarif : 2,50 €

La ville ancienne est entourée par 3,5 km de remparts. Au fil d’un parcours au pied des fortifications, les enfants complètent le jeu de piste. Office de Tourisme du Pays de Langres Square Olivier-Lahalle, Langres 52200 Langres Haute-Marne

