Divatte-sur-Loire

Divatte-sur-Loire 44450 Plaisir, convivialité, partage…

Les comédiens amateurs du Théâtre du Point Rouge s’installent autour d’Une Table avec Plaisir.

Des créations courtes animent votre diner.

Les acteurs vous emmènent sur un chemin poétique, drôle et pleins de surprises.

Le restaurant « Une table avec plaisir propose un diner théatralié avec le Théatre du Point Rouge le jeudi 19 aout à 19h à Divatte sur Loire +33 6 36 21 45 98 https://une-table-avec-plaisir.business.site/

Places limitées – réservation obligatoire 06 36 21 45 98 dernière mise à jour : 2021-06-09 par

