Plaisir, convivialité, partage…

Les chanteurs de la troupe Fa’bulesque du Celliermettent en scène votre soirée autour d’UneTable avec Plaisir.

Dans un répertoire très varié, ils accompagnentvotre diner en musique.

Qu’ils soient underground ou grand public,

HITHIT HITrevisite les tubes sans états d’âme, avecune approche minimaliste, poétique oufrénétique.

Ambiance musicale unique et originale assurée…///

Alors welcome to cabaret !

Places limitées – réservation obligatoire 06 36 21 45 98

Le restaurant « Une table avec plaisir » propose un diner musical avec fab'ulesque le jeudi 8 juillet à 19h à Divatte sur Loire

