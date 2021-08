L’été des 13 dimanches Huelgoat, 29 août 2021, Huelgoat.

L’été des 13 dimanches 2021-08-29 – 2021-08-29

Huelgoat Finistère Huelgoat

Dimanche 29 août, « Histoire de femmes »

Pour ce week-end consacré aux femmes dans l’art, Raphaël Enthoven, essayiste et chroniqueur radio, nous parlera de son livre L’école des dames, une réécriture de la célèbre pièce de Molière, L’école des femmes.

Laure Adler, écrivaine et productrice à France Culture et France Inter, nous parlera du corps des femmes dans la peinture, de la femme regardée, à la femme qui regarde et se regarde. L’ouvrage en trois parties retrace l’évolution du statut de la femme artiste, et de l’émancipation sexuelle et politique, de Camille Claudel à Louise Bourgeois, et de Frida Kahlo à Cindy Sherman

– Laure Adler, Les femmes qui lisent sont de plus en plus dangereuses. Le corps des femmes, 2020. Albin-Michel

– Raphaël Enthoven,L’Ecole des dames, 2021. L’Observatoire

Chaque rencontre commence à 15h.

Tarif : 5€. Accès sur présentation du Pass Sanitaire et d’une pièce d’identité.

Renseignements : contact@ecoledesfilles.org ou 02 98 99 75 41

contact@ecoledesfilles.org +33 2 98 99 75 41 http://www.ecoledesfilles.org/

