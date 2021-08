L’été des 13 dimanches Huelgoat, 15 août 2021, Huelgoat.

L’été des 13 dimanches 2021-08-15 – 2021-08-15

Huelgoat Finistère Huelgoat

Dimanche 15 août, « L’énergie et la réforme de la politique agricole » avec l’académicien Erik Orsenna et l’ancien ministre de l’agriculture Stéphane Le Foll.

Erik Orsenna, La Passion de la fraternité, 2021. Académicien, Prix Goncourt 1988.

Stéphane Le Foll, La première graine, 2017. Ancien ministre de l’agriculture.

Chaque rencontre commence à 15h.

Tarif : 5€. Accès sur présentation du Pass Sanitaire et d’une pièce d’identité.

Renseignements : contact@ecoledesfilles.org ou 02 98 99 75 41

