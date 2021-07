L’été des 13 dimanches Huelgoat, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Huelgoat.

L’été des 13 dimanches 2021-07-18 15:00:00 – 2021-07-18

Huelgoat Finistère Huelgoat

Ni documentaire, ni jeu, ni variété, ni série, mais un mélange de tout ça : qu’est-ce vraiment que la téléréalité ?

Paul Sanfourche et Aurélien Bellanger interrogeront ce dimanche 18 juillet les mécanismes à l’œuvre derrière ces émissions très populaires : entre sexisme ordinaire, manipulation médiatique et moqueries attisant un double mouvement d’admiration et de haine. Une industrie à succès, qui n’épargne pas ses victimes.

À partir de la téléréalité, c’est toute notre relation à la télévision et aux médias que nous interrogerons.

Chaque rencontre commence à 15h.

Tarif : 5€

Renseignements : contact@ecoledesfilles.org ou 02 98 99 75 41

