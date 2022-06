L’été découverte – Sarah Bénard, architecte, 3 août 2022, .

L’été découverte – Sarah Bénard, architecte

2022-08-03 – 2022-08-03

Sa pratique croise l’architecture, les émotions et l’écriture. Mais on peut écrire aussi avec des photos, des dessins, des calligraphies imaginaires… tant de moyens d’appréhender, restituer notre perception/ émotion d’une pièce, d’une maison, d’un site, d’un paysage…

Atelier ouvert au plus de 10 ans.

Sa pratique croise l’architecture, les émotions et l’écriture. Mais on peut écrire aussi avec des photos, des dessins, des calligraphies imaginaires… tant de moyens d’appréhender, restituer notre perception/ émotion d’une pièce, d’une maison, d’un paysage…

Atelier ouvert au plus de 10 ans.

Sa pratique croise l’architecture, les émotions et l’écriture. Mais on peut écrire aussi avec des photos, des dessins, des calligraphies imaginaires… tant de moyens d’appréhender, restituer notre perception/ émotion d’une pièce, d’une maison, d’un site, d’un paysage…

Atelier ouvert au plus de 10 ans.

dernière mise à jour : 2022-06-03 par