L’été découverte – Collectif « Rouler sa bosse »

2022-08-10 – 2022-08-10 Trois jeunes designeuse arpentent le terrain de La Maison forte : de petites pentes en ruisseau bruissant, de chêne tombé en ombrages humides… regarder, écouter, raconter le Pays de Serre et ses secrets naturels. Une invitation à sentir, éprouver, raconter ses émotions face à la nature…

Trois jeunes designeuse arpentent le terrain de La Maison forte : de petites pentes en ruisseau bruissant, de chêne tombé en ombrages humides… regarder, écouter, raconter le Pays de Serre et ses secrets naturels. Une invitation à sentir, éprouver, raconter ses émotions face à la nature…

Atelier ouvert au plus de 10 ans.

Atelier ouvert au plus de 10 ans.

