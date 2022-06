L’été découverte à La Maison forte – Camille Orlandini, artiste plasticienne et designer culinaire Monbalen Monbalen Catégories d’évènement: 47340

L'été découverte à La Maison forte – Camille Orlandini, artiste plasticienne et designer culinaire Monbalen, 27 juillet 2022

2022-07-27 – 2022-07-27

Monbalen 47340 Monbalen Elle travaille à l’écriture d’une histoire comestible propre à La Maison forte. Le charme du levain, la fantaisie du pruneau… un goût de territoire et de voyages gustatifs… A sa manière, une conteuse…

