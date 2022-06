L’été découverte à La Maison forte – Adrien Demont, dessinateur, vidéaste et plasticien

L’été découverte à La Maison forte – Adrien Demont, dessinateur, vidéaste et plasticien, 7 juillet 2022, . L’été découverte à La Maison forte – Adrien Demont, dessinateur, vidéaste et plasticien

2022-07-07 – 2022-07-07 Pour cet atelier Adrien Demont nous entrainera dans son univers de formes, couleurs, motifs à grands coups de ciseaux, de papiers et de créativité.

Atelier de dessin et pliages/ découpage de 15h30 à 18h.

Rencontre dessinée à 19h.

A partir de 12 ans. Pour cet atelier Adrien Demont nous entrainera dans son univers de formes, couleurs, motifs à grands coups de ciseaux, de papiers et de créativité.

Atelier de dessin et pliages/ découpage de 15h30 à 18h.

Rencontre dessinée à 19h.

A partir de 12 ans. Pour cet atelier Adrien Demont nous entrainera dans son univers de formes, couleurs, motifs à grands coups de ciseaux, de papiers et de créativité.

Atelier de dessin et pliages/ découpage de 15h30 à 18h.

Rencontre dessinée à 19h.

A partir de 12 ans. dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville