Saint-Maixent-l'École Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École L’été de la tête aux pieds : journée théâtre amateur et pro Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École

L’été de la tête aux pieds : journée théâtre amateur et pro Saint-Maixent-l’École, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Maixent-l'École. L’été de la tête aux pieds : journée théâtre amateur et pro 2021-07-03 – 2021-07-03

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres 14h30-16h00 – Parc Hélène Guyonnet – Britannicus – actes I à III

16h30 : Parc Hélène Guyonnet – Ça va? par l’Association l’Envie d’Enfer

18h00-19h00 – Cloître de l’Abbaye – Britannicus – actes IV et V

Gratuité pour tout le monde

Repli salle capitulaire si besoin Britannicus – Compagnie La Barak’à Théâtre

C’est l’histoire de la transmission de la folie et de la violence dévastatrice, une intrigue qui mêle étroitement politique et intimité. +33 5 49 76 13 77 14h30-16h00 – Parc Hélène Guyonnet – Britannicus – actes I à III

C’est l’histoire de la transmission de la folie et de la violence dévastatrice, une intrigue qui mêle étroitement politique et intimité. Espace Agapit dernière mise à jour : 2021-06-24 par OT Haut Val De Sèvre

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Maixent-l'École Adresse Ville Saint-Maixent-l'École lieuville 46.41323#-0.20575