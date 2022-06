l’Été de la Tête aux Pieds : Concerts gratuits

2022-07-02 – 2022-07-02 l’Été de la Tête aux Pieds : Concert gratuit samedi 2 juillet 2022

19h : Bohémia (Jazz Manouche)

21h : RVR mythique groupe Saint-Maixentais (soul, blues, rock, rhythm and blues)

