Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges L’ÉTÉ DE LA PHOTOGRAPHIE DANS LES JARDINS DE LA CHAPELLE SAINT ROCH Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

L’ÉTÉ DE LA PHOTOGRAPHIE DANS LES JARDINS DE LA CHAPELLE SAINT ROCH Saint-Dié-des-Vosges, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Dié-des-Vosges. L’ÉTÉ DE LA PHOTOGRAPHIE DANS LES JARDINS DE LA CHAPELLE SAINT ROCH 2021-07-04 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-31 19:00:00 19:00:00 Chapelle Saint Roch – 14 Rue Claude Bassot 14 Rue Claude Bassot

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges L’Été de la Photographie dans Les Jardins de La Chapelle Saint Roch avec Vincent Ganaye & l’École des Regards du CRI des Lumières (Lunéville)

Expositions photographiques de Vincent GANAYE dans Les Jardins & L’École des regards du CRI des Lumières de Lunéville dans La Chapelle

Inauguration le 04 Juillet 2021 à 17H00 avec « Apéro-Photographique » présenté par Pierre van Tieghem (Conférence ouverte sur la photographie) Expositions visibles lors de toute manifestation dans Les Jardins de La Chapelle Saint Roch +33 6 27 79 61 40 https://lesjardinsdelachapellesaintroch.wordpress.com/ Les Jardins de la Chapelle Saint Roch dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse Chapelle Saint Roch - 14 Rue Claude Bassot 14 Rue Claude Bassot Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville 48.30042#6.94183