Espace Bonnefoy, le dimanche 10 avril à 16:00

Cinéma —— **Dès 9 ans** **Comédie dramatique,** **Takeshi Kitano, 1999, 2h01** **Dans le cadre du festival Made in Asia** Masao s’ennuie. Les vacances scolaires sont là. Ses amis sont partis. Il rencontre Kikujiro, un yakuza vieillissant, qui décide de l’accompagner à la recherche de sa mère qu’il ne connaît pas. Équipage brinquebalant et mal assorti, ils partent ensemble sur les routes du Japon. C’est le début d’un été pas comme les autres pour Masao.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

