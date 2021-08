L’été de Bon-Repos | A rebrousse temps Bon Repos sur Blavet, 6 août 2021, Bon Repos sur Blavet.

L’été de Bon-Repos | A rebrousse temps 2021-08-06 18:30:00 – 2021-08-07 22:30:00

Bon Repos sur Blavet Côtes d’Armor Bon Repos sur Blavet

Rendez-vous les 6 et 7 Août 2021 sur les plateaux du son et lumière pour partager 2 soirées historiques.

Entre 18h30 et 22h30, promènez-vous sur le site de l’abbaye de Bon-Repos, profiterez de plusieurs animations et plongerez-vous dans l’Histoire avec les figurants du son et lumière.

Sur place, de la petite restauration sera proposée, une buvette, des glaces artisanales etc.

Au programme des animations : chevaliers, jongleurs, cracheurs de feu, carrousel de chevaux, démonstrations de combats, défilé de costumes historiques, musique, danses, déambulations costumées, scénettes …

Entrée gratuite.

Attention, jauge limitée à 999 personnes maximum.

Org. Racine d’Argoat

+33 2 96 24 90 75

