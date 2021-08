Flers Flers Flers, Orne L’été dans vos médiathèques – Atelier Cyanotype Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

L'été dans vos médiathèques – Atelier Cyanotype Flers, 25 août 2021

Flers Orne Découverte du Cyanotype (procédé simple et ancien de la photographie) avec Mélanie Dornier. 10h : pour les adultes et à partir de 12 ans

14h30 : à partir de 8 ans – accompagnés pour les 6/7 ans.

mediatheque.flers@flers-agglo.fr +33 2 33 98 42 22

