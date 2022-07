« L’été culturel du Val d’Oust »: Spectacle jeune public

« L’été culturel du Val d’Oust »: Spectacle jeune public, 28 juillet 2022, . « L’été culturel du Val d’Oust »: Spectacle jeune public



2022-07-28 – 2022-07-28 L’ Association « Un hangar sur les nuages » propose une belle programmation culturelle pour cet été 2022 dont un spectacle de marionnettes. Humus et Détritus sont deux villageois qui mènent une vie paisible. Mais le roi en a décidé autrement… A 16h. L’ Association « Un hangar sur les nuages » propose une belle programmation culturelle pour cet été 2022 dont un spectacle de marionnettes. Humus et Détritus sont deux villageois qui mènent une vie paisible. Mais le roi en a décidé autrement… A 16h. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville