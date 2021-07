Le Châtelet-en-Brie CC Brie des Rivières et Châteaux Le Châtelet-en-Brie, Seine-et-Marne L’été culturel des équilibristes du Courcikoui CC Brie des Rivières et Châteaux Le Châtelet-en-Brie Catégories d’évènement: Le Châtelet-en-Brie

Du 26 au 30 juillet 2021, les 2 artistes sillonneront le territoire pour proposer des ateliers de pratiques variés (barre russe, bascule, marelle de bambou, acrobatie au sol, danse, jeu théâtral, matériel de jonglage…) aux enfants des accueils de loisirs intercommunaux de Coubert et du Châtelet-en-Brie et les accueils de loisirs municipaux.

les enfants des centres de loisirs

Apporter une forme d’art vivant et d’action culturelle sur le territoire CC Brie des Rivières et Châteaux 1 rue des Petits Champs 77820 Le Châtelet-en-Brie Le Châtelet-en-Brie Seine-et-Marne

2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T18:00:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T18:00:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T18:00:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T18:00:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T18:00:00

