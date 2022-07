L’été culturel de tous les soleils à Chagny Chagny, 19 septembre 2022, Chagny.

L’été culturel de tous les soleils à Chagny

Chemin des Mûriers Chagny Saône-et-Loire

2022-09-19 – 2022-09-21

Chagny

Saône-et-Loire

EUR 0 Venez participer au chantier de construction d’un cadran solaire analemmatique avec le collectif d’artiste PALAM et l’ArtKaravane. Ce type de cadran est né à Boug en Bresse au XVIème siècle et s’est développé dans notre région au XIXème siècle. Ces cadrans se réalisent au sol, avec une ellipse pour indiquer les heures et une planche au centre pour l’emplacement du « style » qui est formé par le corps humain. Chacun sera invité à venir participer à la mise en place de l’ellipse, de la fabrication des éléments qui marqueront l’emplacement des heures et surtout passer un bon moment.

Un « cahier de vacances » ludique sur le thème de l’art, du temps, du soleil et de sa représentation dans l’art, est édité et distribué aux participants.

Pour plus d’informations retrouvez-nous sur Instagram @microfolie_artkaravane

contact.cculte@gmail.com

