du lundi 19 juillet au mercredi 21 juillet à Quartier de la Cité-jardins

L’Azimut, en partenariat avec le Plus Petit Cirque du Monde (PPCM) de Bagneux (92) et le service animation socio-éducative et culturelle de l’IDSU propose deux types d’ateliers cirque dans le quartier Politique de la Ville de la Cité-jardins à Châtenay-Malabry (92) les 19, 20 et 21 juillet 2021 : le matin, un atelier d’initiation aux arts du cirque (jonglage, acrobatie, main à main..) pour un groupe changeant sur les 3 jours, l’après-midi, un atelier d’initiation au « parkour » (parcours d’acrobatie) pour un même groupe sur les 3 jours. L’atelier de découverte des arts du cirque s’adresse à des jeunes âgés de 6 à 12 ans ; un groupe pourra comprendre 12 jeunes et si possible, jusqu’à une vingtaine. L’atelier d’initiation au « parkour » s’adresse à des jeunes de 12 ans et plus ; le groupe comprendra 15 jeunes. Les places aux ateliers sont limitées. La priorité sera donnée aux jeunes inscrits dans les structures LEO (Lieu d’Ecoute et d’Orientation / Maison de quartiers de Châtenay) et Espace Famille Lamartine. Les ateliers sont encadrés par des intervenants du PPCM porteur du projet. Mercredi 21 juillet, aux alentours de 16h30 et si cela est possible, place François Simiand, sera proposé un temps de démonstration des apprentissages et un moment convivial avec goûter, ouvert à tous. L’Azimut est ici un partenaire de terrain important sur Châtenay-Malabry ainsi que sur Antony. Pour plus d’informations sur ces ateliers : [[m.guillaume@l-azimut.fr](mailto:m.guillaume@l-azimut.fr)](mailto:m.guillaume@l-azimut.fr).

places limitées, priorité aux inscrits dans les structures LEO (Lieu d’Ecoute et d’Orientation / Maison de quartiers de Châtenay) et Espace Famille Lamartine pour les jours d’ateliers; information : m.guillaume@l-azimut.fr

Quartier de la Cité-jardins 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T12:30:00;2021-07-19T14:30:00 2021-07-19T16:30:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T12:30:00;2021-07-20T14:30:00 2021-07-20T16:30:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T12:30:00;2021-07-21T14:30:00 2021-07-21T16:30:00;2021-07-21T16:30:00 2021-07-21T18:30:00