Le centre d’art Le Lait, RIGA et l’AFIAC s’associent pour proposer cet été une manifestation itinérante, qui circulera dans trois villages du Tarn et proposera des moments de rencontre, de partage et d’échange autour de la création contemporaine. Chaque étape se construit dans un esprit de découverte, de solidarité, de création et de proximité, l’occasion de rencontrer la création artistique contemporaine et d’en partager les plaisirs, les sensations, les surprises. Cette proposition pluridisciplinaire est ouverte à tous, petits et grands. 17h – 19h : atelier de pratique artistique Une séance de fabrication d’images et d’exploration graphique en plein-air. Accessible à tous, de 7 à 97 ans ! Avec Elisabeth Delétang, artiste et enseignante 19h30 – 20h30 : Granit Lip (duo guitare / sax baryton) Nicolas Lafourest et Marc Démereau ont, en près de deux décennies, au sein du groupe Cannibales & Vahinés, pris le temps de faire un peu connaissance. Les voilà à présent en duo, avec quelques poils blancs dans la barbe, et comme une envie de passer un moment à discuter, posément, très simplement, de l’étrangeté du temps qui passe, des racines, de l’errance, du devenir… Et au détour de ce calme dialogue passent peut-être les ombres de figures du passé, comme Johnny Cash, Amàlia Rodrigues ou David Bowie. Ou les réminiscences d’autres voix, comme celles de P.J. Harvey, Tom Waits ou Nick Cave, qui continuent de résonner autour de nous. Quelques bribes d’Afrique, un vague mode éthiopien, sotto voce le déchirement du free jazz… Et surtout le poids impalpable de ce qui a été vécu, de ce qui se cherche toujours de beau, de modeste et de sincère, dans la vie comme dans la musique. 21h30 – 22h30 : projection de vidéos en plein-air Contemplatives, intrigantes ou facétieuses, un programme pour partir à la découverte de vidéos d’artistes d’aujourd’hui. Avec : Charles Atlas, Elsa Brès, Benoît Broisat, Mircea Cantor, Anne-Charlotte Finel, Jason Glasser, Bonella Holloway, Lou Parisot, Koki Tanaka… Tous les rendez-vous sont gratuits, sans inscription préalable, dans la limite des places disponibles. Buvette sur place. Apportez votre pique-nique pour profiter de la soirée ! Rendez-vous 1 place du Château – 81330 Lacaze Une manifestation organisée en partenariat par le centre d’art Le Lait, RIGA et l’AFIAC, avec le soutien de la DRAC Occitanie et des mairies de Lacaze, Saint-Pierre-de-Trivisy et Fiac.

Entrée libre

Evénement culturel : concert, atelier, projections… L’été culturel s’invite à Lacaze

Chateau de Lacaze 81330 Lacaze Lacaze Tarn



2021-08-19T17:00:00 2021-08-19T22:30:00