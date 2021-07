L’été culturel à Fiac 6 place du Four,81500 Fiac, 21 août 2021-21 août 2021, Fiac.

Le centre d’art Le Lait, RIGA et l’AFIAC s’associent pour proposer cet été une manifestation itinérante, qui circulera dans trois villages du Tarn et proposera des moments de rencontre, de partage et d’échange autour de la création contemporaine. Chaque étape se construit dans un esprit de découverte, de solidarité, de création et de proximité, l’occasion de rencontrer la création artistique contemporaine et d’en partager les plaisirs, les sensations, les surprises. Cette proposition pluridisciplinaire est ouverte à tous, petits et grands. 17h – 19h : atelier de pratique artistique Une séance de fabrication d’images et d’exploration graphique en plein-air. Accessible à tous, de 7 à 97 ans ! Avec Elisabeth Delétang, artiste et enseignante 19h30 – 20h30 : Mister Bishop (saxophone, grosse caisse, tambourin, poêle, bricolages…) Né de la rencontre fulgurante entre le saxophoniste Andy Lévêque et ses pieds, Mister Bishop administre ses décoctions instrumentales comme on sert un café frappé mais bouillant. Crâne d’œuf à bec doré, rossignol charmeur et albatros pataud tout à la fois, le bruyant ménestrel combine la monodie et la transe rythmique, convaincu de jouer des chansons. 21h30 – 22h30 : projection de vidéos en plein-air Contemplatives, intrigantes ou facétieuses, un programme pour partir à la découverte de vidéos d’artistes d’aujourd’hui. Avec : Charles Atlas, Elsa Brès, Benoît Broisat, Mircea Cantor, Anne-Charlotte Finel, Jason Glasser, Bonella Holloway, Lou Parisot, Koki Tanaka… Tous les rendez-vous sont gratuits, sans inscription préalable, dans la limite des places disponibles. Buvette sur place. Apportez votre pique-nique pour profiter de la soirée ! Rendez-vous 6 place du Four, 81500 Fiac ! Repli au café en cas de pluie. Une manifestation organisée en partenariat par le centre d’art Le Lait, RIGA et l’AFIAC, avec le soutien de la DRAC Occitanie et des mairies de Lacaze, Saint-Pierre-de-Trivisy et Fiac.

Entrée libre

Atelier, concert, projections… L’été culturel s’invite à Fiac

