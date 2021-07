L’Été culturel 2021 – Rêve Parade Espace Cirque d’Antony, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Antony.

L’Été culturel 2021 – Rêve Parade

du jeudi 8 juillet au dimanche 18 juillet à Espace Cirque d’Antony

Venez découvrir notre nouveau projet de l’été culturel : Rêve Parade ! À l’Espace Cirque, des artistes de la compagnie La Fauve, dirigée par Arthur Sidoroff, seront en résidence de création pour le bonheur des petits et des grands. Avec son cheval, il déambulera dans les quartiers alentour de la ville d’Antony pour aller à la rencontre des habitants. Et les amener à l’Espace Cirque afin de participer à des ateliers de fil, d’acrobatie, de danse. Tout cela au rythme de la musique, créée pour l’évènement. Vous aurez l’occasion de rencontrer les artistes et leur cheval, d’assister à des moments de répétition de la compagnie, de pratiquer différentes disciplines de cirque et de participer à la création d’une petite forme de spectacle mêlant artistes et habitants, qui sera présentée en fin de projet. Un grand moment de joie et de fête en perspective !

Gratuit

La Fauve / Arthur Sidoroff

Espace Cirque d’Antony Rue Georges Suant, 92160 Antony Antony Hauts-de-Seine



