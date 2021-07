Romainville Le Pavillon de Romainville Romainville, Seine-Saint-Denis L’Eté culture de l’Yeuse Le Pavillon de Romainville Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

L’Eté culture de l’Yeuse Le Pavillon de Romainville, 25 août 2021-25 août 2021, Romainville. L’Eté culture de l’Yeuse

le mercredi 25 août à Le Pavillon de Romainville

Le solo L’homme renversé revisité en duo avec le musicien Fred Costa, fait référence aux œuvres de Giuseppe Penone, artiste italien de l’Arte povera dont l’évidence physique des sculptures fait corps avec celui du spectateur. Si pour Penone, faire ressortir la forme de la mémoire est sculpture, il s’agit ici de plonger dans les mémoires de son corps pour en faire émerger des matières, des énergies, des rythmes qui font écho à ses œuvres. Des gestes premiers que sont le toucher et le voir, la main a une place prédominante; elle frappe, gratte, frotte, creuse, caresse… Elle exprime le toucher, elle en est son vecteur. Elle a une place prépondérante dans la gestuelle et dans les images qu’elle évoque. Quand le toucher a disparu, il reste l’empreinte que l’on laisse dans l’espace, et le temps qu’il faut pour qu’elle s’imprime. La pièce fut crée en théâtre sur une musique de Denis Chouillet. L’homme renversé duo entre un musicien et un danseur. Pièce librement inspirée de l’univers de Giuseppe Penone. Le Pavillon de Romainville 28 avenue Paul Vaillant Couturier 93230 Romainville Romainville Seine-Saint-Denis

2021-08-25T17:30:00 2021-08-25T18:00:00;2021-08-25T19:00:00 2021-08-25T19:30:00

