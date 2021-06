Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire, Loiret L’été au musée : visites guidées Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Loiret

L’été au musée : visites guidées Châteauneuf-sur-Loire, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Châteauneuf-sur-Loire. L’été au musée : visites guidées 2021-07-03 15:30:00 15:30:00 – 2021-08-29 16:30:00 16:30:00

Châteauneuf-sur-Loire Loiret Visites guidées : samedi sur le thème « La marine de Loire » et dimanche sur le thème « Maurice Genevoix et ceux de 14 » Visites guidées : samedi sur le thème « La marine de Loire » et dimanche sur le thème « Maurice Genevoix et ceux de 14 » marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr +33 2 38 46 84 46 http://www.tourisme-chateauneufsurloire.fr/ Visites guidées : samedi sur le thème « La marine de Loire » et dimanche sur le thème « Maurice Genevoix et ceux de 14 » oti dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire, Loiret Étiquettes évènement : Autres Lieu Châteauneuf-sur-Loire Adresse Ville Châteauneuf-sur-Loire lieuville 47.86439#2.21675