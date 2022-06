L’été au musée Urgonia (Juillet) Orgon, 1 juillet 2022, Orgon.

L’été au musée Urgonia (Juillet)

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

2022-07-01 – 2022-07-31

Musée Urgonia Chemin des Aires

Orgon

Bouches-du-Rhône

Orgon Bouches-du-Rhône

Lundi 4 Juillet 9h-11 h : Dégagement de fossiles (Adultes et 8 ans et plus)

Mercredi 6 Juillet 9h-11h : Visite du Sentier de la Pierre

Jeudi 7 Juillet 9h-10h30 : Visite du village

Mercredi 13 Juillet 9h-11h : Visite du Sentier de la Pierre

Mercredi 13 Juillet 14h-16h : Visite du Musée Urgonia

Vendredi 15 Juillet 10h-11h30 : Atelier Tous Archéologues

Lundi 18 Juillet 10h-11h30 : Atelier Histoire de la terre, corde du temps

Lundi 18 Juillet 13h30-15h : Atelier Moulage de fossiles

Lundi 18 Juillet 15h30-16h30 : Atelier Découvre les dinosaures

Mercredi 20 Juillet 10h-11h30 : Atelier Peintures Préhistoriques

Mercredi 20 Juillet 13h30-15h :Atelier Petits potiers du Néolitique

Mercredi 20 Juillet 15h30-16h30 : Atelier Parure Néolithique

Jeudi 21 Juillet 10h-11h30 : Atelier Histoire de l’écriture

Jeudi 21 Juillet 13h30-15h : Atelier Trésor de la Grèce antique

Vendredi 22 Juillet 10h-11h30 : Atelier Fabrique ton château fort

Vendredi 22 Juillet 13h30-15h : Atelier Fabrique ton écu

Vendredi 22 Juillet 15h30-16h30 : Atelier minis chevaliers

Mercredi 27 Juillet 10h-12h : Visite du Musée Urgonia

Jeudi 28 Juillet 10h-11h30 : Tous anthropologues

Vendredi 29 Juillet 9h-10h30 : Visite du village

L’été au Musée Urgonia d’Orgon (Juillet)

Ateliers Enfants et Adultes

Visites tout public

urgonia.mediation@orgon.fr +33 4 90 73 09 54 http://www.musee-urgonia.fr/

dernière mise à jour : 2022-06-17