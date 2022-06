L’été au musée Urgonia (Août)

L’été au musée Urgonia (Août), 1 juillet 2022, . L’été au musée Urgonia (Août)



2022-07-01 – 2022-07-31 Mercredi 3 Août 9h-11h : Visite du Sentier de la Pierre

Mercredi 3 Août 14h-16h : Visite du Musée Urgonia

Jeudi 4 Août 10h-11h30 : Atelier Tous anthropologues

Vendredi 5 Août 9h-10h30 : Visite du village

Lundi 8 Août 10h-11h30 : Atelier Life des Alpilles

Lundi 8 Août 13h30-15h : Atelier Reconstitue le paysage d’Orgon

Lundi 8 Août 15h30-16h30 : Atelier Reconstitue le paysage d’Orgon

Mercredi 10 Août 10h-12h : Atelier préhistorique, fabrique ta Vénus

Jeudi 11 Août 10h-11h30 : Atelier fibule

Jeudi 11 Août 13h30-15h : Atelier trésors monétaires antiques

Vendredi 12 Août 10h-12h : Atelier les bâtisseurs du Moyen-Âge, atelier vitrail

Vendredi 12 Août 13h-15h : Atelier trésors d’orfèvrerie du Moyen-Âge

Vendredi 12 Août 15h30-16h30 : Mini-pirates

Mercredi 17 Août 9h-11h : Visite du Sentier de la Pierre

Mercredi 17 Août 14h-16h : Visite du Musée Urgonia

Jeudi 18 Août 10h-11h30 : Tous archéologues

Samedi 20 Août 9h-11h : Dégagement de fossiles

Mercredi 24 Août 9h-11h : Visite du Sentier de la Pierre

Mercredi 24 Août 14h-16h : Visite du Musée Urgonia

Jeudi 25 Août 10h-11h30 : Tous archéologues

Vendredi 26 Août 9h-10h30 : Visite du village L’été au Musée Urgonia d’Orgon (Août)

Ateliers Enfants et Adultes

Visites tout public Mercredi 3 Août 9h-11h : Visite du Sentier de la Pierre

Mercredi 3 Août 14h-16h : Visite du Musée Urgonia

Jeudi 4 Août 10h-11h30 : Atelier Tous anthropologues

Vendredi 5 Août 9h-10h30 : Visite du village

Lundi 8 Août 10h-11h30 : Atelier Life des Alpilles

Lundi 8 Août 13h30-15h : Atelier Reconstitue le paysage d’Orgon

Lundi 8 Août 15h30-16h30 : Atelier Reconstitue le paysage d’Orgon

Mercredi 10 Août 10h-12h : Atelier préhistorique, fabrique ta Vénus

Jeudi 11 Août 10h-11h30 : Atelier fibule

Jeudi 11 Août 13h30-15h : Atelier trésors monétaires antiques

Vendredi 12 Août 10h-12h : Atelier les bâtisseurs du Moyen-Âge, atelier vitrail

Vendredi 12 Août 13h-15h : Atelier trésors d’orfèvrerie du Moyen-Âge

Vendredi 12 Août 15h30-16h30 : Mini-pirates

Mercredi 17 Août 9h-11h : Visite du Sentier de la Pierre

Mercredi 17 Août 14h-16h : Visite du Musée Urgonia

Jeudi 18 Août 10h-11h30 : Tous archéologues

Samedi 20 Août 9h-11h : Dégagement de fossiles

Mercredi 24 Août 9h-11h : Visite du Sentier de la Pierre

Mercredi 24 Août 14h-16h : Visite du Musée Urgonia

Jeudi 25 Août 10h-11h30 : Tous archéologues

Vendredi 26 Août 9h-10h30 : Visite du village dernière mise à jour : 2022-06-17 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville