L’été au musée de la marine de Loire : Ateliers des vacances d’été Musée de la marine de Loire Chateauneuf-sur-loire, mercredi 10 juillet 2024.

L’été au musée de la marine de Loire : Ateliers des vacances d’été Ateliers pour les enfants de 6 à 12 ans. 10 juillet – 28 août Musée de la marine de Loire Voir http://www.musee-marinedeloire.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-10T14:00:00+02:00 – 2024-07-10T15:30:00+02:00

Fin : 2024-08-28T15:30:00+02:00 – 2024-08-28T17:00:00+02:00

14h : « A toute vapeur » : Découvrir la navigation sur la Loire.

15h30 : « Tuiles et poteries » : Transport des marchandises sur la Loire ou redécouvrir le musée

Musée de la marine de Loire Écuries du Château, 1 place Aristide Briand, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 46 84 46 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.musee-marinedeloire.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr »}]

