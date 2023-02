L’été au musée : “Comme une impression…” Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne EUR 4 6 Découvrez le musée et ses collections de manière ludique et créative.

Jeudi 20 juillet de 14h à 15h30 : “Comme une impression…” Viens observer une gravure du musée. Fais-en une sur un support d’argile et réalise son impression sur du papier.

Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans et leur famille.

Jeudi 20 juillet de 14h à 15h30 : "Comme une impression…" Viens observer une gravure du musée. Fais-en une sur un support en argile et réalise son impression sur du papier.

Tarifs : entrée + 2.50€ – réservations : 0553064070

Tarifs : entrée + 2.50€ – réservations : 0553064070 +33 5 53 06 40 70 MAAP ©maap

