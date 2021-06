L’été au Grand Rond Théâtre du Grand Rond, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Toulouse.

### La programmation estivale du Grand Rond Comme à son habitude, le Théâtre du Grand Rond reste ouvert tout l’été ! ### Juillet * **Du 1er au 3 juillet,** on retrouve _[Sacrés Cathares !](https://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=2100)_ Personne n’est parfait de la Corporation des Crieurs de Corps et Vins. Une farce historique qui réussit le double pari de vous balader dans la véritable histoire des Cathares tout en assumant une forme totalement débridée et libre, mêlant anachronismes et décalages pour le plus grand bonheur de vos zygomatiques. * **Du 6 au 10 juillet**, illusions, chansons, acrobaties et tours de force : la franchise Francis Gros vous propose une soirée de divertissement dans la plus pure tradition du music-hall ! Le tout, présenté par un animateur prêt à donner de sa personne. Le _[Gros Cabaret](https://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=2099)_ c’est l’illusion de 20 artistes sur scène (alors qu’ils/elle sont trois), de la chanson (mais en play-back), de l’acrobatie non désirée et des tours de force inopinés… * **Du 7 au 10 juillet**, Mathieu Barbances clôture la programmation jeune public avec [_Né quelque part_](https://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=2097). Adapté du roman _Les trois étoiles_ de Gwenaëlle Boulet, vous partez à la rencontre de Tarek, Ahmed et Elias. Ils se jurent que jamais rien ne les séparera. Mais c’est la guerre en Syrie et la famille de Tarek décide de partir se réfugier en France. Mathieu Barbances ponctue cette histoire de chansons originales ou plus connues accompagné de sa contrebasse et de son ukulélé qui donnent au spectacle une dimension universelle. * **Du 13 au 17 juillet**, la compagnie du Périscope revient avec [_Les Forains_](https://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=2112). La nuit, entre une décharge et une voie ferrée. Une caravane, un peu de lumière, un campement forain. Nono est allé chercher une pièce pour le camion, Jacky prépare les raviolis en boîte et Eddie compte les wagons du train qui, de mémoire d’homme, ne s’est jamais arrêté ici. Mais ce soir, le train s’arrête… Petit tour dans le manège de l’humanité, un petit tour pour voir, un petit tour pour rire ! * **Du 20 au 31 juillet**, Le Lazzi Théâtre présente _[La Foire du Trône](https://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=2113)_. Une des rares troupes en France à pratiquer encore _La Comedia dell’ Arte_, avec un rythme toujours effréné et un talent qui ne se dément jamais. ![]() ### Août * **Du 3 au 14 août,** Monsieur Jean et Madame Jeanne font leur retour. Un roi qui a perdu sa reine, une princesse impétueuse et capricieuse, un cheval qui galope sur les flots, un ermite qui devient évêque… Monsieur Jean et Madame Jeanne racontent [_La Véritable histoire d’YS_](https://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=2114) sous la forme d’une épopée burlesque aussi délirante qu’astucieuse. * **Du 17 au 28 août**, c’est avec grand plaisir que l’équipe du Grand Rond vous repropose [_Nuits Blanches de Gueules Noires_](https://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=2115) des compagnies les Arts Tigrés et Rends Toi Conte. Un spectacle plein d’humanité, qui vous fait découvrir la vie des bassins miniers à travers les souvenirs de ces hommes de tous âges et tous horizons. Entre fiction et documentaire, ce spectacle vous submerge de beauté et d’émotion. ![]() ### Plus d’infos [Site du Théâtre du Grand Rond ](https://www.grand-rond.org/index.php/grandrond) ![]() ### Infos pratiques Du 1er juillet au 28 août à 20h30, et à 15h uniquement pour le spectacle jeune public _Né quelque part._

