Lille, le mercredi 21 juillet

Une découverte de Lille pas comme les autres. Le mercredi 21 juillet, vous pouvez participer à une visite de Lille à Vélo, le matin . Emportez votre pique nique pour une pause déjeuner au jardin de Vauban en attendant votre canoë qui vous fera naviguer sur les berges de la Deule. Petits et grands venez découvrir votre ville sous un autre angle. Uniquement sur inscription en mairie de quartier du Faubourg de Béthune, les mercredis 30 juin et 7 juillet de 14H00 à 17H00. Renseignement: 03.20.90.16.40

2€

