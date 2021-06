Lille citadelle Lille, Nord L’été au Faubourg de Béthune citadelle Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

L’été au Faubourg de Béthune citadelle, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Lille. L’été au Faubourg de Béthune

citadelle, le mercredi 28 juillet à 09:00

Une découverte de Lille pas comme les autres. Le mercredi 28 juillet, vous pouvez participer à un jeu de piste à la citadelle. Un endroit que tout le monde connait, mais le connaissez-vous vraiment ? Venez découvrir tous ses secrets grâce à ce jeu de piste à faire en famille. Emportez votre pique nique pour une petite pause au jardin vauban en attendant votre tour à l’accrobranche de la Citadelle. La citadelle vue du ciel ! Petits et grands venez découvrir votre ville sous un autre angle. Uniquement sur inscrption en mairie de quartier du Faubourg de Béthune, les mercredis 30 juin et 7 juillet de 14H00 à 17H00 Renseignement au 03.20.10.96.40 L’été au Faubourg de Béthune citadelle citadelle, lille Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu citadelle Adresse citadelle, lille Ville Lille lieuville citadelle Lille