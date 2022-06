L’été au château Patrick Bruel

L’été au château Patrick Bruel, 1 juillet 2022, . L’été au château Patrick Bruel



2022-07-01 21:30:00 – 2022-07-01 23:00:00 48 58 L’un des artistes préférés des Français revient pour une nouvelle tournée ! “Place des grands hommes“, “Casser la voix“ ou “Café des délices“,

les succès de Patrick Bruel résonnent depuis plus de trente ans sur toutes les

scènes en France et à l’étranger. L’artiste s’empare de la scène salonaise pour partager un moment unique avec son public. Concert dans la cour Brunon du château de l’Empéri L’un des artistes préférés des Français revient pour une nouvelle tournée ! “Place des grands hommes“, “Casser la voix“ ou “Café des délices“,

les succès de Patrick Bruel résonnent depuis plus de trente ans sur toutes les

scènes en France et à l’étranger. L’artiste s’empare de la scène salonaise pour partager un moment unique avec son public. dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville