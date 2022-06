L’été au château Jérémy Frérot, 3 juillet 2022, .

L’été au château Jérémy Frérot



2022-07-03 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-03 23:30:00 23:30:00

24 24 Révélé par l’émission “The Voice : La plus belle voix“ en 2014 avec son groupe Fréro Delavega, Jérémy Frerot a depuis continué sa carrière en solo. Le chanteur français investit la scène de la cour Brunon et vous dévoile son

dernier album “Meilleure vie“ et son tube “À la vie qu’on mène“.

Flo Catteau en première partie à 20h30.

Concert cours Brunon du château de l’Emperi

