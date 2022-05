L’ÉTÉ AU CHÂTEAU DES COMTES DE MELGUEIL Mauguio Mauguio Catégories d’évènement: Hérault

Mauguio

L’ÉTÉ AU CHÂTEAU DES COMTES DE MELGUEIL Mauguio, 17 juillet 2022, Mauguio. L’ÉTÉ AU CHÂTEAU DES COMTES DE MELGUEIL Mauguio

2022-07-17 – 2022-07-17

Mauguio Hérault Partez à la découverte du Château des comtes de Melgueil en visites libres* ou guidées tout l’été !* Visites en autonomie grâce à des tablettes mises à disposition des visiteurs pour découvrir l’histoire des lieux. Visites libres avec prêt de support numérique.

Tous les dimanches matins du 10 juillet au 28 août, de 9h30 à 13h. Partez à la découverte du château des comtes de melgueil Partez à la découverte du Château des comtes de Melgueil en visites libres* ou guidées tout l’été !* Visites en autonomie grâce à des tablettes mises à disposition des visiteurs pour découvrir l’histoire des lieux. Visites libres avec prêt de support numérique.

Tous les dimanches matins du 10 juillet au 28 août, de 9h30 à 13h. Mauguio

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mauguio Autres Lieu Mauguio Adresse Ville Mauguio lieuville Mauguio Departement Hérault

Mauguio Mauguio Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauguio/

L’ÉTÉ AU CHÂTEAU DES COMTES DE MELGUEIL Mauguio 2022-07-17 was last modified: by L’ÉTÉ AU CHÂTEAU DES COMTES DE MELGUEIL Mauguio Mauguio 17 juillet 2022 Hérault Mauguio

Mauguio Hérault