La municipalité de Plélo anime votre été! Des concerts et spectacles pour toute la famille.

Malo, ce sont trois garçons, une fille, des voix mixtes et des instruments acoustiques pour un groupe de chanson française qui nous emmène vers des contrées où se côtoient la fête et la poésie. Quatre musiciens expérimentés – des centaines de concerts pour chacun – qui se régalent sur scène à enchanter leur public au gré de petites histoires, grands amours, rigolades, émotions, humour, évasion…

Malo s’est lancé dans un spectacle complet pour chanter Brassens. Il faut dire que Jérôme ARNOULD, l’auteur-compositeur-interprète et fondateur du groupe, connaît bien son sujet puisqu’il lui a consacré une thèse de littérature française, ainsi qu’un livre « Brassens et la camarde ». « Du premier jour où je suis monté sur scène, jusqu’à aujourd’hui, j’ai toujours glissé une petite reprise de Georges BRASSENS à mon répertoire : comme un hommage, un besoin de transmettre, de partager… un remerciement à tout ce que je lui dois ».

Gratuit, restauration sur place. A la médiathèque.

