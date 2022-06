L’été à Montceau Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines Catégories d’évènement: Montceau-les-Mines

L'été à Montceau

Boulevard du Plessis Lac du Plessis Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

2022-07-11 14:00:00 – 2022-08-20 19:00:00

Boulevard du Plessis Lac du Plessis Montceau-les-Mines Saône-et-Loire Lac du Plessis Boulevard du Plessis

2022-07-11 14:00:00 – 2022-08-20 19:00:00

Lac du Plessis Boulevard du Plessis

Montceau-les-Mines

Saône-et-Loire Montceau-les-Mines EUR L’été à Montceau fait son grand retour cette année avec des nombreuses animations pour toute la famille autour du lac du Plessis !

Sports, loisirs et culture au programme de votre été ! Retrouvez le programme complet en ligne. communication@montceaulesmines.fr +33 3 85 67 68 00 https://www.montceaulesmines.fr/ L’été à Montceau fait son grand retour cette année avec des nombreuses animations pour toute la famille autour du lac du Plessis !

Sports, loisirs et culture au programme de votre été ! Retrouvez le programme complet en ligne.

