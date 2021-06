Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire L’été à Montceau Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines Catégories d’évènement: Montceau-les-Mines

Saône-et-Loire

L’été à Montceau Montceau-les-Mines, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Montceau-les-Mines. L’été à Montceau 2021-07-03 – 2021-08-28 Lac du Plessis Base nautique

Montceau-les-Mines Saône-et-Loire EUR Activités pour petits et grands. Initiations ou des ateliers proposés : karst à pédales, vélos rigolos, rosalies, mur d’escalade, jet ski, canoë, paddle, pédalos, dart foot, tir élastique, trampoline élastique, atelier Environnement Ecologie, etc. +33 3 85 67 68 00 https://www.montceaulesmines.fr/ Activités pour petits et grands. Initiations ou des ateliers proposés : karst à pédales, vélos rigolos, rosalies, mur d’escalade, jet ski, canoë, paddle, pédalos, dart foot, tir élastique, trampoline élastique, atelier Environnement Ecologie, etc. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire Autres Lieu Montceau-les-Mines Adresse Lac du Plessis Base nautique Ville Montceau-les-Mines lieuville 46.67633#4.35678